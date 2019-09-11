حقق فيلم "الفيل الأزرق 2" إيرادات وصلت إلى 96 مليونا و932 ألف جنيه منذ طرحه بدور العرض، وتعتبر من أعلى الإيرادات في تاريخ السينما، وهو من تأليف أحمد مراد، إخراج مروان حامد، وبطولة كريم عبدالعزيز، هند صبري، نيللي كريم، أحمد خالد صالح، شيرين رضا، خالد الصاوي، ولاء الشريف.

بينما حقق فيلم "ولاد رزق 2" للمخرج طارق العريان 89 مليونا و587 ألف جنيه، وفقا لبيان صادر من شركة "دولار فيلم".

ويحمل الجزء الثاني من الفيلم شعار "عودة أسود الأرض"، بطولة أحمد عز، أحمد الفيشاوي، عمرو يوسف، أحمد داود، كريم قاسم، خالد الصاوي، نسرين أمين، ومحمد ممدوح وكوكبة من النجوم.

بينما حقق فيلم "خيال مآته" إيرادات وصلت إلى 34 مليونا و428 ألف جنيه، وهو من بطولة أحمد حلمي، منة شلبي، خالد الصاوي، حسن حسني، بيومي فؤاد، ومن تأليف عبدالرحيم كمال، وإخراج خالد مرعي.

واحتل فيلم "الكنز 2" المرتبة الرابعة بموسم عيد الأضحى، محققا إيرادات 5 ملايين و753 ألف جنيه منذ طرحه بدور العرض، وهو من بطولة محمد سعد، محمد رمضان، عبدالعزيز مخيون، أحمد رزق، أحمد حاتم، هند صبري، جمال عبدالناصر، ومن إخراج شريف عرفة.

بينما حقق فيلم "أنت حبيبي وبس" إيرادات وصلت إلى 2 مليون و805 آلاف جنيه منذ طرحه بدور العرض.