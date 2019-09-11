تراجع فيلم "Angel has Fallen" من المركز الأول إلى المركز الثاني في قائمة عائدات التذاكر، للأسبوع الثالث في دور العرض السينمائي، وحقق إيرادات وصلت إلى 53 مليون دولار، بينما لم تتجاوز ميزانية الفيلم 40 مليون دولار.

ويعد الفيلم النسخة الثالثة من سلسلة أفلام "Fallen"، في 2013 فيلم "Olympus Has Fallen"، ثم "London Has Fallen" في 2016.

ويظهر في الفيلم عميل الخدمة السرية بالولايات المتحدة مايك بانينج، الذي يدخل في سباق مع الزمن ليثبت براءته من التورط في الهجوم على الرئيس الأمريكي آلان ترمبل، في محاولة للوصول إلى الفاعل الحقيقي.

الفيلم من إخراج ريك رومان ووه، وبطولة جيرارد بتلر، مورجان فريمان، جادا بينكيت سميث، لانس ريدديك وتيم بليك نيلسون.