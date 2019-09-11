أكد السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن مؤتمرات الشباب الوطنية باتت تمثل منصة تفاعلية "رفيعة المستوى"؛ للتواصل المباشر بين قيادة الدولة، وجميع أطياف الشعب المصري، خصوصًا فئة الشباب الذي يمثل أكثر من نصف سكان مصر.

وأوضح السفير بسام راضي، في تصريحات خاصة لوكالة أنباء الشرق الأوسط، اليوم، أن تلك المؤتمرات بلورت قواعد جديدة لآلية الحوار مع الشباب فيما يخص جميع القضايا سواء الاقتصادية، أوالسياسية، أوالاجتماعية، أوالتنموية ، وغيرها، وتحولت العديد من أفكار ومبادرات الشباب من خلال تلك المؤتمرات إلى توصيات تُرجمت بالفعل لأنشطة وممارسات واقعية بتكليفات وتوجيهات رئاسية.

وأضاف أن مؤتمرات الشباب تخطى صداها المستوى المحلي للتطور إلى تنظيم نسخة عالمية تستضيفها مصر سنويا تحت اسم "منتدى شباب العالم" الذي حظي بإشادة مجلس حقوق الإنسان الدولي من خلال قراره الصادر في "جنيف" في شهر يوليو الماضي، بعنوان "الشباب وحقوق الإنسان"، والذي تضمن الإشادة بالجهود المصرية في تنظيم ذلك المحفل الدولي، وإسهاماته القيمة في هذا المجال.

تأتي تلك التصريحات بمناسبة انعقاد النسخة الثامنة من مؤتمر الشباب الوطني الذي يستضيفه مركز "المنارة " للمؤتمرات، السبت المقبل، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.