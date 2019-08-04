قال الدكتور عبدالمنعم سعيد، الكاتب والمفكر السياسي، إن مؤتمرات الشباب تجسد الاتصال الجيد بين القيادة السياسية والشعب المصري بكافة طوائفه وهو ليس مؤتمر مقتصر دوره على الشباب بسبب إذاعته على كافة وسائل الإعلام.

وأضاف سعيد خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج "صالة التحرير" الذي تقدمه الإعلامية عزة مصطفى، على فضائية "صدى البلد"، أن تلك المؤتمرات تعمل على "بناء مصر" عن طريق الحديث خلال تلك المؤتمرات عن الفقر ودور النساء في الحياة العملية المصرية وكيفية التعامل مع أصحاب الاحتياجات الخاصة والشؤون الخارجية، "الحياة المصرية بتتعمل خلال يومين"، موضحا أن المؤتمر يتميز بالتواصل السياسي عن طريق تعامله مع الواقع الموجود في مصر والأحزاب والجمعيات الأهلية والتواصل المباشر هي الوسيلة التي تتم بشكل دوري وجزئي في بعض الندوات التثقيفية.

وأكد الكاتب والمفكر السياسي، أن المؤتمر يتميز بالتخيط الجيد له خلال أيامه ولا يتم بشكل عفوي "ليه برنامج وفيه أدوار ومحاكاة فيها تدريب بيظهره الشباب أمام المواطنين وبيتعامل مع الموضوع بشكل عملي أكبر"، مشيرا إلى أن المحليات تعول عليها القيادة السياسية الكثير من الاهتمامات وذلك لعقدها عدد من التدريبات الشبابية التي تتجسد في النهاية بشباب قيادي واعي في المستقبل.

حضر "منتدى شباب العالم" خلال عرض شباب البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة، لتجربتهم في تنظيم المؤتمرات الوطنية للشباب منذ عام 2016 الذي أعلن عنه الرئيس عبدالفتاح السيسي عاما للشباب، أثناء الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الوطني السابع للشباب المنعقد بالعاصمة الإدارية الجديدة، حيث كانت البداية بالمؤتمر الوطني للشباب بمدينة شرم الشيخ.

وعُقد منتدى شباب العالم لأول مرة في نوفمبر 2017، حيث شارك شباب من جميع أنحاء العالم في محفل دولي ثري وشاب، للتعبير عن آرائهم والخروج بتوصيات ومبادرات، في حضور نُخبة من زعماء وقادة العالم والشخصيات المؤثرة، ومنذ ذلك الحين، أصبحت الفرصة متاحة أمام الشباب للتواصل مع كبار صانعي القرار، والتواصل مع شباب واعدين من المنطقة ومن كل أنحاء العالم.