استنكرت الإمارات تصريحات رئيس وزراء دولة الاحتلال الإسرائليي بينيامين نتنياهو بشأن ضم أراض من الضفة الغربية، حسبما أفادت قناة "سكاي نيوز عربية" في نبأ عاجل.

وكان نتنياهو هدد الثلاثاء، بضم غور الأردن في الضفة الغربية المحتلة إذا أعيد انتخابه في 17 سبتمبر.

وقال نتنياهو في خطاب تلفزيوني "هناك مكان واحد يمكننا فيه تطبيق السيادة الإسرائيلية بعد الانتخابات مباشرة".

وأكد رئيس الوزراء عزمه ضم المستوطنات الإسرائيلية في جميع أنحاء الضفة الغربية إذا أعيد انتخابه رغم التنسيق مع الرئيس الأمريكي دونالد ترمب الذي من المتوقع أن يعلن عن خطته المرتقبة لحل النزاع الإسرائيلي الفلسطيني بعد الانتخابات الإسرائيلية.