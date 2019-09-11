تحيي دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدي صابر، الذكرى 38 لرحيل الموسيقار رياض السنباطي، خلال حفل الفرقة القومية العربية للموسيقى بقيادة المايسترو الدكتور مصطفى حلمي، الذى تستهل به موسمها الفني 2019 – 2020 وذلك في الثامنة مساء بعد غد الجمعة على المسرح الكبير.

يتضمن البرنامج باقة مختارة من مؤلفات الراحل، أداء أشرف وليد، أحمد عصام، مي حسن، أحمد سعيد، ريم كمال، أميرة سعيد ومحمد طارق.

يذكر أن الموسيقار رياض السنباطي ولد في 30 نوفمبر عام 1906، أحد أبرز الموسيقيين العرب، تميز بتلحين القصيدة ووضع ألحان في مختلف القوالب، وتعاون مع كبار المطربين، ورحل عن عالمنا في 10 سبتمبر عام 1981 تاركاً كنوزا من الأعمال الموسيقية الخالدة.