قال عادل شعبان عضو الجمعية العمومية لغرفة شركات السياحة، إن إصدار المملكة العربية السعودية لتأشيرات الزيارة التي تسمح لحاملها بأداء مناسك العمرة سيبطل الأسباب التي من أجلها أنشئت البوابة الإلكترونية المصرية للعمرة.

وأضاف شعبان، لـ"الوطن"، أن أي مواطن يرغب في أداء العمرة من الأبواب الخلفية وبعيدا عن أعين الدولة سيشتري تأشيرة الزيارة وقيمتها 300 ريال فقط، ويؤدي مناسك العمرة، منوها بأن حدوث ذلك سيؤثر بالسلب على حقوق الدولة الاقتصادية والأمنية فضلًا عن الشركات السياحية التي تنظم رحلات العمرة.

وطالب شعبان الحكومة بتحويل بوابة العمرة المصرية إلى بوابة للسياحة المصرية تتضمن تنفيذ كل التأشيرات الصادرة لمواطنين مصريين؛ للسفر لجميع دول العالم لغير غرض العمل من خلال البوابة، بما يحفظ حقوق الدولة والمواطن والشركات السياحية العاملة في تنفيذ البرامج.