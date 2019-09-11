أعلنت الشركة المنفذة لأعمال الغاز الطبيعي بالمنيا، أن إجمالي عدد العملاء المنزليين الذين يعملون بالغاز على مستوى المحافظة وصل إلى 244 ألف و110عميلاً منزلياً.

وأوضح تقرير، تم عرضه على اللواء قاسم حسين محافظ المنيا، جهود الشركة المنفذة خلال شهر أغسطس الماضي، حيث تم توصيل الغاز الطبيعي لـ 317 عميل منزلي بقري تله والبرجاية وبني أحمد بمدينة المنيا ليصبح إجمالي العدد 117 ألف و169 عميلاً، كما بلغ إجمالي عدد العملاء 17945 عميلاً بمركز أبوقرقاص، و22566 عميل بمركز سمالوط، و15747 عميل بمركز مطاي، و40865 عميل بمركز بني مزار، و23075 عميلاً بمركز مغاغة، و6743 عميلاُ بمركز ملوي، بالإضافة إلى التعاقد مع اثنين من العملاء التجاريين بمركز المنيا.

وأشار التقرير إلى أنه تم الانتهاء من أعمال الشبكات الأرضية بالحي الثاني والحي الثالث بمدينة المنيا الجديدة بنسبة 95%، وجارى حالياً تنفيذ أعمال الشبكات الأرضية والتركيبات والتحويلات بمركز مغاغة ومطاي وملوي، وعدد من القطاعات بمدينة سمالوط ، وجارى تنفيذ أعمال الشبكات الأرضية والتحويلات بقرية البرجاية بمدينة المنيا. وأوضح التقرير أنه فيما يخص مركز مطاي تم البدء في تنفيذ التوصيلات لعمارات الإسكان الاجتماعي وجارى تنفيذ أعمال الشبكات والتركيبات بمنطقة تقسيم الأبراج وعزبة طلعت حرب .