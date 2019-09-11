كشف البنك المركزي المصري، في أحدث تقرير له، عن ارتفاع إجمالي أرصدة الودائع بقيمة 189 مليار جنيه، بنسبة 5%، ليسجل 4.007 تريليون جنيه بنهاية يونيو الماضي، مقابل 3.818 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر 2018.

وأوضح التقرير الصادر عن "المركزي"، أن هذا الارتفاع جاء مدفوعا بزيادة الودائع غير الحكومية بقيمة 192 مليار جنيه، وبنسبة 6%، لتسجل 3.396 تريليون جنيه بنهاية يونيو 2019، مقابل 3.204 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر 2018.

وانخفضت الودائع الحكومية بقيمة 3.254 مليار جنيه، وبنسبة 0.53%، لتسجل 610.452 مليار جنيه بنهاية يونيو الماضي، مقابل ما يعادل 613.706 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2018.