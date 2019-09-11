أعلن الدكتور كمال شاروبيم، محافظ الدقهلية، اليوم، إجراء الكشف على 1291 خلال قافلة طبية مجانية بقرية "31 بصار"، بمركز بلقاس خلال يومين.

وقال المحافظ في تصريح صحفي، إنه جرى تحويل 19 مريضا لإجراء جراحات مختلفة بالمستشفيات التابعة لمديرية الصحة بالمحافظة، وإصدار 3 قرارات علاج على نفقة الدولة، وعمل أشعة عادية وموجات صوتية لـ 132 حالة، كما تم إجراء 260 تحليل مختلف بمعامل الدم والطفيليات، والكشف على 120 لأمراض الضغط والسكر.

وأكد شاروبيم استمرار القوافل العلاجية المجانية لخدمة المواطنين في كل مراكز وقرى المحافظة، خاصة في المناطق البعيدة.

وقال الدكتور سعد مكي، وكيل وزارة الصحة، إن القافلة التي استمرت على مدار يومين، ضمت 8 عيادات متخصصة شملت عيادة باطنة، وعيادة أطفال، وعيادة جلدية، وعيادة جراحة وعظام، وعيادة نسا وتنظيم أسرة، وأسنان، وأقيم على هامش القافلة 32 ندوة تثقيفية.