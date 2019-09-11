تستكمل جمعية الأورمان دورها الخدمي في تنمية المجتمع المصري في مجال الرعاية الاجتماعية خلال شهر سبتمبر من خلال توزيع 24 مشروعا تنمويا متمثل في قروض حسنة على الأسر الأكثر احتياجًا بمراكز المنيا.

أكد اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، أن التوسع في النهوض بمستوى دخل الأسر الفقيرة وتحسين مستوى معيشتها يأتي من خلال مساهمة الجمعية في إقامة مشروعات تنموية تتناسب مع الأسر، ليدر دخلاً ثابت لهذه الأسر مع الأخد في الاعتبار المناطق الأكثر احتياجًا، والتي تكون بؤرة اهتمام الجمعية.

وأضاف "شعبان" أن الجمعية قدمت منذ بداية العمل في المنيا 8453 مشروع تنموي متمثلة في قروض حسنة وتسليم أكشاك ومواشي، وجرى اختيار الحالات المستحقة من خلال مديرية التضامن الاجتماعي بالمحافظة، بهدف إقامة مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر كمساهمة من الجمعية في توفير فرص عمل للشباب.

وأشار إلى التعاون الوثيق للجمعية مع محافظة المنيا التي تذلل كل العقبات أمام عمل الجمعية، مضيفاً أن الجمعية تعمل مسح اجتماعي للفئات المستحقة لمساعداتها بالتعاون مع الجمعيات الأهلية بالقرى والنجوع بهدف التوزيع العادل ووصول التبرعات لمستحقيها من المحتاجين والأيتام بالمحافظة حيث تجرى بحوث ميدانية لحصر المحتاجين من الأسر الأكثر احتياجًا المنتشرة في أرجاء المحافظة.

والجدير بالذكر أن الجمعية بجانب تلك المشروعات بمحافظة المنيا تجري قوافل طبية وعلاج حالات العيون وعمليات القسطرة للأطفال غير القادرين، وتقديم الأطراف الصناعية وزواج اليتيمات، وإقامة معارض الملابس المجانية.