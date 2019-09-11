أمرت نيابة مركز بنها بإشراف المحامي العام لنيابات شمال القليوبية بحبس طالبة لاتهامها بقتل والدتها، والتصريح بدفن الجثة عقب مناظرة الطب الشرعي لها وطلب تحريات المباحث حول الواقعة.

كانت أجهزة الأمن بالقليوبية تمكنت من كشف غموض واقعة مصرع ربة منزل في منزلها بقرية "سندنهور" مركز بنها، حيث تبين أن وراء الجريمة ابنتها "ندى"، 17 عاما، والتي خنقت والدتها خوفا من افتضاح أمرها بعد سماع والدتها مكالمة جنسية بينها وبين شاب،حيث أجهزت عليها من الخلف وخنقتها بحبل قماش حتى لفظت أنفاسها الأخيرة، مدعية فقدان والدتها الوعي، وسقوطها أرضا ما أدى إلى وفاتها.

تلقى اللواء طارق عجيز، مدير أمن القليوبية، إخطارا من العميد خالد محمدي، مفتش مباحث بنها بالواقعة.

تشكل فريق بحث قاده اللواء هشام سليم، مدير إدارة البحث الجنائي، والعميد حازم عزت، رئيس المباحث، وتبين ذهاب زوج القتيلة إلى مكتب صحة مركز بنها، طالبا تصريح دفن لزوجته، 40 عاما، بدعوى أنها لقيت مصرعها بهبوط حاد بالدورة الدموية إلا أن مفتش الصحة أثبت من خلال المعاينة وجود آثار ظاهرية في الرقبة، مؤكدا بوجود شبهة جنائية، وأخطرت الأجهزة الأمنية.

ونجح رجال المباحث في كشف غموض الواقعة، وتبين أن ابنتها "ندى"، 17 عاما، هي التي كانت موجودة في المنزل وقت حدوث الجريمة، وهي التي أبلغت بأن والدتها توفيت، وبمواجهتها قررت بحدوث مشادة كلامية بينها ووالدتها على إثر اكتشاف والدتها ارتباطها بعلاقة عاطفية بأحد الأشخاص، فهددتها بإخبار والدها بتلك العلاقة ومنعها من استخدام هاتفها المحمول، وخشية افتضاح أمرها، استغلت الإبنة تواجد والدها بالطابق الأرضي بالعقار محل إقامتهم، وأحضرت حبل قماش رفيع وأجهزت على والدتها من الخلف وخنقتها، ثم صرخت وادعت بفقدان والدتها للوعي وسقوطها أرضاً.