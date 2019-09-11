بدأت، اليوم الأربعاء، أعمال الاجتماع الأول للجنة العليا لتحقيق أهداف وثيقة الأخوة الإنسانية بالمقر البابوي بالفاتيكان، بحضور البابا فرانسيس بابا الفاتيكان.

وأكد البابا فرانسيس بابا الفاتيكان، بحسب بيان للأزهر، على دعمه الكامل لأعضاء اللجنة لتيسير عملهم.

وفي السياق ذاته قرر أعضاء اللجنة انتخاب الكاردينال ميجيل أنجيل أيوسو غيكسوت رئيسًا لها، على أن تكون رئاسته لمدة سنة، يليها رئاسة الدكتور محمد المحرصاوي رئيس جامعة الأزهر لسنة أخرى.

وجرى تشكيل المكتب التنفيذي بعضوية كل من: الدكتور سلطان الرميثي، ياسر حارب المهيري، والأب يوأنس لحظي.

وناقش أعضاء اللجنة خلال اجتماعهم الخطط والمشاريع المستقبلية، لعمل اللجنة المزمع اعتماد قراراتها من كل من: الإمام الأكبر شيخ الأزهر، قداسة بابا الفاتيكان، وولي عهد أبو ظبي.

ومن المزمع أن تعقد اللجنة اجتماعًا دوريًا، لمناقشة تنفيذ قراراتها.