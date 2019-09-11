قال المهندس طارق شكري، رئيس غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات، إن السوق العقاري المصري قوي ولا يوجد به أي نوع من الضعف.

وأضاف "شكري" خلال استضافته ببرنامج "صالة التحرير" والذي تقدمه الإعلامية عزة مصطفى والمذاع على فضائية "صدى البلد"، أن المصريين 3 شرائح 70% فوق المتوسط و25% توفر لهم الدولة برامج حماية اجتماعية و5% طبقة الأغنياء، موضحا أن هناك 900 ألف زيجة كل عام بخلاف سعي عدد من المواطنين إلى تحسين مستوى معيشتهم ولذلك تتواجد قوة شرائية.

وأكد رئيس غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات، أن تصدير العقار المصري يعني بيع الوحدات العقارية المصرية لغير المصريين وهو ما سينعكس على تحسن الاقتصاد المصري في العملة الصعبة بمصر، مشيرا إلى أن سوق العقار المصري مغر للغاية ولكن ينقصه التسويق "فيه بلدان تانية تملك مقومات تانية أقل من مصر ولكنها قادرة على التسويق".

وتابع: "الحكومة بتشتغل بشكل كويس جدا على القرارات المعنية بتصدير العقار المصري حيث تمت المشاركة في معارض دولية لتسويقه".