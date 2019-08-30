خاطبت شعبة الدخان والسجائر باتحاد الصناعات، وزارة الصحة بالإسراع في رفع الحظر عن استيراد السجائر الإلكترونية، والسماح بدخولها إلى السوق المصرية، بعدما قامت وزارة التجارة والصناعة بإقرار مواصفة قياسية خاصة بتلك المنتجات، وتم الإعلان عنها في مارس الماضي.

وقالت الشعبة إن هذا القرار سوف يسهم في مواجهة ظاهرة انتشار المنتجات "مجهولة المصدر" والمصُنعة بمصانع "بير السلم".

وقال خطاب رسمي موجه من رئيس الشعبة إبراهيم الإمبابي إلى رئيس الإدارة المركزية للشؤون الصيدلية - حصلت "الوطن" على نَصه - إنه "بالإشارة إلى المنشور الدورى الصادر رقم 1 لسنة 2015 بشأن ضبط وتحريز منتج السيجارة الإلكترونية بناء على قرار اللجنة الفنية لمراقبة الأدوية بجلستها فى 16 يونيو 2011 والذى نص على عدم الموافقة على استيراد أو تداول منتج السيجارة الإلكترونية، فإن الشعبة تتشرف بإحاطتكم علما بأن الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة قامت بإصدار المواصفة القياسية المصرية رقم 8205-1/2018 من خلال لجنه التبغ المتخصصة بهيئة المواصفات وقد شارك فى إعداد هذه المواصفة العديد من الجهات الحكومية وعلى رأسها المعامل المركزية بوزارة الصحة".

وأوضح الخطاب أن صدور هذه المواصفة واعتمادها من قبل وزارة الصناعة يعنى أنه يسمح باستيراد وإنتاج "السائل الإلكترونى"، بشرط أن يكون مطابقا للمواصفة المصرية الصادرة فى هذا الشأن"، وأكدت الشعبة في خطابها أنها لا تمانع قيام الوزارة بتحليل عينات من منتج "السائل الإلكترونى" ومطابقته بالمواصفة المصرية، والتأكد من عدم احتوائه على أية مواد سامة.

وأكدت الشعبة أن استمرار العمل بقرار الحظر أصبح غير ذي جدوى، في ظل وجود مواصفة قياسية تقنن منتج السجائر الإلكترونية وتسمح باستيرادها وإنتاجها وتواجدها فى الأسواق المصرية طالما كانت مطابقة للمواصفة.