أشاد رئيس اتحاد الصناعات الصغيرة والمتوسطة الألمانية ماريو اوفن، بالاقتصاد المصري، موضحًا أنه يشهد تنام مطرد، مؤكدا أن هناك تعاونا كبيرا بين البلدين في المجالات الاقتصادية.

جاء ذلك على هامش مشاركته في الاحتفالية التي أُقيمت بالسفارة المصرية ببرلين، لتوديع السفير بدر عبدالعاطي سفير مصر لدى ألمانيا، بمناسبة انتهاء فترة عمله، ةشارك فيها بالحضور وزير الطاقه والكهرباء الألماني الأسبق، وممثلون من وزاره الخارجية الألمانية، ونواب البوندستاج الألماني وعدد كبير من السفراء العرب والأجانب.

وقال أوفن، في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط ببرلين، إن التعاون المصري الألماني في مجال الصناعات الصغيرة والمتوسطة أمر مهام، مشيرا إلى أن الاقتصاد الألماني يعتمد إلى حد كبير على الصناعات المتوسطة.

وأثنى رئيس اتحاد الصناعات الصغيرة والمتوسطة الألمانية على الخطوات السريعة للإصلاح الاقتصادي التي تخطيها مصر؛ لاسيما وأن التمثيل الدبلوماسي المصري يقوم بخطوات مارثونية لتطبيق هذا التوجه، وهو ما لمسته في التعاون مع السفير المصري وفي زيارات القيادة المصرية ووفود الحكومة المصرية لألمانيا.