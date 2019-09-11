قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم، إنه أقال مستشاره للأمن القومي جون بولتون لأنه "ليس ذكيا" خصوصا في تصريحاته التي اعتبرت تهديدا لزعيم كوريا الشمالية كيم جونغ اون.

وفي أول توضيح له لإقالة بولتون أمس، انتقد ترامب علاقة بولتون المتوترة مع زعيم كوريا الشمالية الذي التقاه ترامب ثلاث مرات لإجراء محادثات بشأن ترسانته النووية ووصفه مرارا بأنه "صديق".

وقال ترامب إن الخلاف بينه وبين مستشاره المتشدد يعود إلى مطلع 2018 عندما قال بولتون إن إزالة أسلحة ليبيا النووية في ظل حكم الزعيم معمر القذافي يجب أن تكون نموذجا لكوريا الشمالية.

وكان بولتون يشير إلى تعاون القذافي الكامل مع المجتمع الدولي. إلا أن تصريحاته اعتبرت على نطاق واسع تهديدا لكيم لأنه تمت إطاحة القذافي في 2011 في ثورة دموية دعمها حلف شمال الأطلسي.

وصرح ترامب لصحفيي البيت الأبيض "لم يكن ذلك تصريحا جيدا .. فقط انظروا إلى ما حدث للقذافي".

وأضاف "لقد تراجعنا بشكل سيء للغاية عندما تحدث جون بولتون عن النموذج الليبي .. فهو يستخدمه للتوصل إلى اتفاق مع كوريا الشمالية".

وقال ترامب إن كيم "لم يكن يريد التعامل مع جون بولتون" بعد ذلك "وأنا لا ألوم كيم". وتابع "هذا لا يدل على الصرامة بل على عدم الذكاء". وأشار إلى أنه اختلف كذلك مع بولتون بشأن تشجيعه على غزو العراق.

وأوضح أن بولتون "شخص كانت لي معه علاقة جيدة، ولكنه لم يكن على علاقة جيدة بأعضاء الإدارة الذين أعتبرهم مهمين جدا.. وكما تعلمون فإن جون لم يكن موافقا على ما كانوا يفعلونه".

وأكد ترامب أن لديه خمسة مرشحين لخلافة بولتون، ويتوقع أن يعين خلفا له الأسبوع المقبل. وسيكون هذا رابع مستشار للأمن القومي خلال ولاية ترامب. وينفي بولتون إقالته ويقول إنه استقال.