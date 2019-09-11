قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن الولايات المتحدة الأمريكية لا تسعى للدخول في نزاعات، لكنها سترد بقوة في حال تعرضها لأي هجوم، حسبما أفادت قناة "سكاي نيوز عربية" في نبأ عاجل لها.

وقال "ترامب"، خلال كلمه له، بمناسبة ذكرى 11 سبتمبر، إن "6 ملايين من شبابنا انضموا إلى قواتنا لمحاربة الإرهاب الإسلامي المتشدد منذ هجمات سبتمبر".

وأوضح أنه خلال الأيام الأربعة الماضية، ضربت الولايات المتحدة العدو في أفغانستان بقسوة وقوة أكثر من أي وقت مضى .

وتابع: "ألغيت المحادثات مع طالبان بعد أن قتلوا اثنين من الأبرياء".