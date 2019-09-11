وفد خطة مجلس النواب يجتمع بمسؤولي معهد السياسات المالية في واشنطن

واصل وفد لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، زيارتة للولايات المتحدة الأمريكية، حيث عقد اليوم خامس لقاءاته باجتماع بمعهد السياسات المالية بالعاصمة واشنطن، مع كل من مدير السياسات الضريبية والموازنة بالمعهد وكذلك كبير مستشاري المعهد للموازنة الفيدرالية، والتي ستستمر حتى 17 من الشهر الجاري.

ودارت المناقشات حول جوانب إعداد الموازنة على المستويين المحلى والفيدرالي، وكذلك السياسات الضريبية والممارسات الحديثة في التجربة الأمريكية.

يرأس الوفد المصرى الدكتور حسين عيسى رئيس اللجنة، ويُشارك فيه وكيلي اللجنة النائب مصطفى سالم والنائب ياسر عمر والنائب عصام الفقى أمين سر اللجنة، وكل من النواب إبراهيم نظير ومحمد الجبالى ومحمد الشهاوى وميرفت ألكسان وسيلفيا نبيل، أعضاء لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان.