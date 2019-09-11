مازحت الإعلامية منى الشاذلي، الفنانة أصالة على الهواء، حيث ذكرت إنها عند دعوتها لإجراء اللقاء التليفزيوني، قالت لها أصالة إنها تعيش في منطقة شمال القاهرة، والمسافة طويلة جدًا حتى مدينة الانتاج الإعلامي.

وردت "أصالة" على المزحة، خلال استضافتها في برنامج "معكم"، الذي يُعرض على شاشة "CBC":" أنا راح أسكن عندك، أخذنا بيت في 6 أكتوبر"، فيما قالت الشاذلي: "يعني انتي هتبقى جارتنا هنا"، وسط ضحكات كثيرة وتصفيق حاد من جمهور البرنامج.

وتابعت: "أنا بغني في كل مكان، بغني في الشارع وبغني وأنا رايحة الجيم، أنا بغني وبحكي مع ربي، عشان بتعب، والتعب بيفتح الضمير والإيمان، إيماني بيزيد في الجيم، أنا بكون فاصلة في الجيم وفي أغلب الأوقات بكون فاصلة خالص من الحياة، ومليش دعوة بدوشة السوشيال ميديا".