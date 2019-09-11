قرر الدكتور جمال السعيد، رئيس جامعة بنها، وقف موظفة مستشفى بنها الجامعي "وفاء. ص"، صاحبة فيديو "الإشارات البذيئة"، عن العمل 3 أشهر مع صرف نصف مرتبها، ووقف ترقيتها، وإحالتها لجهات التحقيق لاستكمال التحقيقات الواقعة بعد أن أثبت التحقيقات مانسب إليها على مواقع التواصل الاجتماعي من مقاطع فيديو ترتكب فيها الموظفة وقائع وتصرفات غير لائقة، وما تبين من تفريغ محتوى الفيديو، وما أفاد به شهود الواقعة الذي أكدوا ارتكابها الواقعة.

وقال رئيس الجامعة، في تصريح صحفي، إنه فور نشر الفيديوهات وإخطار أجهزة الجامعة بها تم إحالة الواقعة بالكامل للتحقيق على الفور وسماع أقوال شهود الواقعة، ووقفها عن العمل عقب ثبوت تورطها فيها، مشيرا إلى أن قرار الوقف يأتي في إطار حفظ هيبة الجامعة والعاملين بها.

وأضاف السعيد أنه ملتزم بتحقيق العدالة ولايوجد أحد فوق القانون بداية من رئيس الجامعة لأصغر موظف ولا أحد فوق المحاسبة، ومن يخطىء يحاسب بكل حسم.