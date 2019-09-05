أحال رئيس جامعة بنها الدكتور جمال السعيد، واقعة ظهور موظفة بالمستشفى الجامعي، في فيديو تسب زملائها في العمل، وتوجه لهم إشارات بذيئة للتحقيق.

وأضاف رئيس الجامعة، في تصريح صحفي، أنه فور نشر الفيديوهات جرى إخطار أجهزة الجامعة، وإحالة الواقعة بالكامل للتحقيق على الفور، وجار استدعاء العاملين الذين ظهروا في مقاطع الفيديو لسماع أقوالهم، لاتخاذ الإجراءات وتوقيع العقوبات الرادعة حال ثبوتها، بما يحفظ هيبة الجامعة والعاملين بها.

وتابع: "نحن في انتظار نتيجة التحقيقات، وملتزمون بتحقيق العدالة، ولا يوجد أحد فوق القانون بداية من رئيس الجامعة لأصغر موظف، ومن يخطيء سيحاسب، ولكننا الآن في انتظار نتيجة التحقيقات، ولن نستبق الأمور، وما يعنينا صورة الجامعة وهيبتها".