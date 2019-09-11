شهد الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، يرافقه الدكتور عثمان شعلان، رئيس جامعة الزقازيق، واللواء عاطف مهران مساعد وزير الداخلية، مدير الأمن، احتفالات المحافظة بعيدها القومي والموافق التاسع من سبتمبر ذكرى وقفة الزعيم أحمد عرابي ابن قرية "هرية رزنة" بمركز الزقازيق أمام الخديوي توفيق مطالباً بحقوق الشعب في الحرية والكرامة.

وقال المحافظ خلال كلمته إن المحافظة تستقبل احتفالاتها بالعيد القومي بافتتاح 50 مشروعا بإجمالي تكلفة 1.145 مليار جنيه في مختلف القطاعات التنموية والخدمية.

بدأت الاحتفالية باستعراض طابور العرض الرياضي في تمام الساعة الخامسة عصرا باستاد الزقازيق الرياضي ودخول حملة الأعلام وعرض علم مصر والشرقية بطول 50 مترا، أعقبها مشاركة طالبات كلية التربية الرياضية بنات جامعة الزقازيق بتأدية عروض رياضية، وشاركت مديرية الشباب والرياضة بعروض لألعاب الهوكي والكاراتية.

وشهدت الاحتفالية استعراض المعدات التابعة للوحدات المشاركة في العرض، وذلك بمرور الدراجات البخارية والسيارات التابعة لإدارة المرور والنجدة، وسيارات الإسعاف والمفرقعات، وسيارات الإطفاء والسلم بإدارة الحماية المدنية، ليليه عرضا للخيل والطبل البلدي والتحطيب، كما قدمت فرقة الفنون الشعبية رقصة مستوحاه من البيئه الشرقاوية، واختتمت فاعليات الاحتفال بعمل بانوراما تجسيدية لوقفة الزعيم أحمد عرابي على حصانه شاهراً سيفه أمام الخديوي توفيق ليقدم مطالب الجيش والأمة.