قال الدكتور أيمن رخا، منسق مشروع التأمين الصحي الشامل، إنه قد مر أكثر من 10 أيام على التطبيق الفعلي لمنظومة التأمين الصحي الشامل في بورسعيد، بعد التطبيق التجريبي لمدة شرين بداية من شهر 7 الماضي، موضحًا أنه تم اشتراك حوالي 55% من مواطني بورسعيد في المنظومة حتى الآن.

وأضاف في مداخلة هاتفية لنشرة "أخبار TeN"، على شاشة "TeN": "إحنا داخلين على نص مليون شخص في بورسعيد اشتركوا في منظومة التأمين الصحي الشامل"، موضحًا أن نسبة الاشتراك والتسجيل تزيد يومًا بعد يوم ويدل على نجاح منظومة التأمين الصحي الشامل.

وأشار منسق مشروع التأمين الصحي الشامل، إلى أن الخدمات المتميزة التي يتم تقديمها للمواطنين ويتحاكون بها عقب خروجهم من المستشفيات تُعد دعاية جيدة، حيث إن الخدمة تقدم عن طريق 25 وحدة صحية من أصل 35 وحدة متواجدة في بورسعيد، وكذلك في 7 مستشفيات من أصل 10 مستشفيات، على أن يتم تطبيق التأمين الصحي في باقي المنشآت الصحية خلال الفترة القليلة المقبلة.

وأوضح أنه تم إجراء 4.7 ألاف عملية جراحية ضمن منظومة التأمين الصحي في بورسعيد منها عمليات للمرة الاولى تتم في المحافظة بالكامل، مثل عمليات قسطرة قلب الأطفال، وعمليات زراعة قوقعة، وزرع قرنية وعمليات شبكية، تتم لأول مرة في بورسعيد، ويتم تقديمها بشكل مجاني لجميع المشتركين، وغير القادرين الدولة تتحمل تكلفة اشتراكهم بالتأمين الصحي.