قال الدكتور أيمن رخا، منسق مشروع التأمين الصحي الشامل، إن أي مشروع في بدايته يكون به بعض السلبيات، كما أن منظومة التأمين الصحي الشامل كان بها بعض السلبيات القليلة والتي تم القضاء عليها بنسبة 98% خلال فترة التشغيل التجريبي الذي امتد لشهرين في مدينة بور سعيد، منذ شهر 7 الماضي، ومع الوقت سيتم الانتهاء من كافة المشكلات.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية في نشرة "أخبار TeN"، على شاشة "TeN"، أنه منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي حكم مصر وهو يضع ملف الصحة على رأس أولوياته، وأطلق العديد من المبادرات مثل مبادرة القضاء على قوائم الانتظار، موضحًا أنه لا يوجد أي حالة انتظار حاليا في بورسعيد.

وأشار منسق مشروع التأمين الصحي الشامل، إلى أن هناك لأول مرة تناسق بين المستشفيات الحكومية والخاصة والجامعية لإنهاء قوائم الانتظار للحالات الحرجة بأسرع وقت، حيث تم إجراء 233 ألف عملية جراحية ضمن مبادرة السيسي للقضاء على قوائم الانتظار، وهناك أيضًا العديد من المبادرات الأخرى الخاصة بالصحة التي أطلقها السيسي.

وتابع: "مبادرات الدولة خاصة في الصحة بتشيل الحمل من على كاهل المواطنين، وتتيح لهم الكشف مجاني، وعمل قاعدة بيانات، وده بيفيد الدولة والمواطن، ويقضي على الخوف من المرض إذا كان الشخص غني أو فقير".