قال الفنان ماجد المصري، إنه من المهم أن يكون المنتج فنانا قبل أن يكون منتجا وأن يكون جيد الاختيارات.

وأضاف خلال استضافته ببرنامج "الحياة اليوم" الذي يقدمه الإعلامي خالد أبو بكر على شاشة "الحياة": "لازم المنتج يكون فنان، مش مجرد شخص معاه فلوس وخلاص، لأن ناس كتير معاها فلوس بس الصح إنه يوظفها صح".

وتابع: "اختياري لأداء دور الصعيدي كان راعبني رغم إن الفكرة كانت عجباني، ودا لأني عمري ممثلت دور صعيدي، وحسيت إني شخص مختلف تماما على الشاشة".

واستطرد أن الصعيد اختلف كثيرا عن الوقت الحالي بسبب وصول الإعلام و"السوشيال ميديا" إليه.

وتدور أحداث مسلسل بحر في إطار درامي حول العديد من القضايا الاجتماعية، والمشاكل التي تحدث بين أبناء الصعيد المصري، وخاصة مشكلة الثأر الأبدية، حيث تقع مشاكل بين عائلتي "بحر" و"الضو"، بالإضافة إلى العديد من الصراعات التي تقع بينهما.