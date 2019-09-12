ماجد المصري: مصر مازالت المكان الذي يحتضن فناني الوطن العربي

قال الفنان ماجد المصري، إن مصر مازالت هي الإبداع والمكان الذي يحتضن كل فناني الوطن العربي.

وأضاف خلال استضافته ببرنامج "الحياة اليوم" الذي يقدمه الإعلامي خالد أبو بكر على شاشة "الحياة"، أن مصر مازالت هي قمة صناعة السينما في الوطن العربي وأساس الإبداع.

وتابع أن مصر احتضنت الفنانين العرب، وما زال بمصر أعظم فنانين عرب لن يصل لهم أي أحد.

واستطرد: "حتى الفنانين الشباب بيبتدوا من مصر، ولو مصر مش في مكانتها مكنوش جم لمصر".

وكان مسلسل "بحر" هو آخر أعمال الفنان ماجد المصري، وتدور أحداث المسلسل في إطار درامي حول العديد من القضايا الاجتماعية، والمشاكل التي تحدث بين أبناء الصعيد المصري، وخاصة مشكلة الثأر الأبدية، حيث تقع مشاكل بين عائلتي "بحر" و"الضو"، بالإضافة إلى العديد من الصراعات التي تقع بينهما.