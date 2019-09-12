هنأت المطربة أصالة زوجها المخرج طارق العريان بمناسبة عيد ميلاده الـ55.

ونشرت أصالة صورة للعريان وعلقت عليها، "كلّ سنة وأنت يا أطيب النّاس بألف خير، ويحفظك لعيلتك وللعالم العربي الّلي بيفتخر فيك يا أطيب وأحلى وأحنّ النّاس كلّ سنه وأنت سالمّ وكلّ سنه وأنت ناجح وكلّ سنه أنت أجمل زوج وأطيبّ بابا".

وتابعت: "كلّ سنه وأنت بخير ومصدر محبّه وخير وأمان لعيلتك ياروح القلّب وشريك الحياة".

وطارق العريان مخرج فلسطيني أمريكي من مدينة جنين، ولد في دولة الكويت في 12 سبتمبر 1963 ومقيم في مصر وهو ابن المنتج السينمائي رياض العريان، الذي أنتج أغلبية أفلام أحمد زكي.

تعلم العريان مبادئ الإخراج في الولايات المتحدة الأمريكية في ولاية إلينوي بشيكاغو، ما أثر إيجابًا على أعماله التي تلقى نجاحًا بحكم مزجه للسينما العربية مع اللمسة الغربية وأخرج عدد من الكليبات والأفلام آخرها "أولاد رزق".