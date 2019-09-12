انتهى حفل زفاف الفنان الكوميدي أحمد فهمي والفنانة هنا الزاهد، منذ قليل، والذي حضره عدد كبير من الفنانين ونجوم الوسط الفني والإعلاميين.

وجاء المشهد الأخير في ختام حفل الزفاف، باحتفال الحضور بالعروسين من خلال إشعال شموع وألعاب نارية، مع وابل من صافرات الإعجاب، واحتضن "فهمي" هنا الزاهد وقبَّلها، ثم لوح بيده ليحيي الحضور، في مشهد تسابق الجميع على التقاطه بهواتفهم.

واحتفل الثنائي أحمد فهمي وهنا الزاهد بحفل زفافهما، أمس، بأحد فنادق القاهرة، حيث جرى دعوة نجوم الفن، كما تم اختيار هذا اليوم تحديدًا قبل مهرجان الجونة حتى يستطيع الجميع الحضور.