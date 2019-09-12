طقس اليوم الخميس 12 - 9 - 2019 في مصر والدول العربية

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم الخميس 12- 9 - 2019، طقس معتدل على السواحل الشمالية مائل للحرارة رطب على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد، حار على جنوب الصعيد نهارًا، لطيف ليلًا.

وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحًا على مناطق من شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على السواحل الغربية وتكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من جنوب سيناء وجنوب البلاد، وتنشط على خليج السويس والبحر الأحمر وغرب البحر المتوسط مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر

القاهرة 24 33

شبين الكوم 24 33

طنطا 24 33

دمنهور 24 32

الإسكندرية 25 30

بلطيم 23 30

مطروح 22 30

بورسعيد 24 30

دمياط 24 30

الزقازيق 24 34

الإسماعيلية 22 34

السويس 23 34

العريش 22 31

شرم الشيخ 28 36

الغردقة 26 36

مرسى علم 28 34

الفيوم 24 34

بني سويف 24 35

المنيا 22 35

أسيوط 24 36

سوهاج 25 37

قنا 25 38

الأقصر 25 39

أسوان 26 39

درجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من المدن والعواصم العربية

مكة المكرمة 26 42

المدينة 26 43

القدس 18 27

الرياض 2446

المنامة 32 38

أبو ظبي 31 41

الكويت 26 43

دمشق 15 34

بيروت 24 36

عمان 16 31

غزة 23 29

بغداد 22 40

مسقط 28 33

صنعاء 14 27

الخرطوم 27 38