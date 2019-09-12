أخبار متفوتكش.. تراجع أسعار اللحوم وميكروباص صفط اللبن وزواج فهمي وهنا

تستعرض "الوطن" أبرز الأحداث المنشورة عبر موقعها، على الصعيدين المحلي والدولي، خلال الـ 24 ساعة الماضية:

"لإنقاذ حياة شاب".. سائق ميكروباص صفط حاول تفادي موتوسيكل فمات 10 ركاب

حاول سائق الميكروباص تفادي الاصطدام بموتوسيكل ساقط على الطريق، فسقط الميكروباص وركابه من فوق الكوبري.. بهذه الطريقة وقع حادث كوبري صفط اللبن الذي تسبب في وفاة 10 أشخاص وإصابة شخص، بحسب تحقيقات وتحريات الأمن.

رئيس الوزراء: تراجع أسعار اللحوم والخضراوات والفواكه.. وانخفاض الواردات 900 مليون دولار

أكد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، انخفاض أسعار «سلة الغذاء»، وفقاً لأحدث التقارير الاقتصادية فى هذا الصدد، بعد الجهود الكبيرة التى بذلتها الحكومة فى مختلف الوزارات والقطاعات مع جميع الجهات المعنية.

فيديو.. "المجتمعات العمرانية" تكشف تفاصيل تطوير "أرض إمبابة"

أوضح المهندس عبد المطلب عمارة، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية، أن الهيئة حاليًا بدأت في تطوير العديد من المناطق في محافظات الجمهورية مثل "أرض الوراق" و"عين الصيرة" و"أرض مطار إمبابة"، وكذلك منطقة "المدابغ"، موضحًا أنه سيتم طرح الوحدات السكنية في منطقة أرض مطار إمبابة خلال 10 أيام من الآن.

"المدارس اليابانية" تعلن مواعيد المقابلات الشخصية للمقبولين في الوظائف

أعلنت وحدة المدارس المصرية اليابانية بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن مواعيد عقد المقابلات الشخصية لكل من المعلمين والأخصائيين ومديري ووكلاء المدارس، الذين تم قبولهم مبدئيًا، والذين حصلوا على الدرجات الأعلى في أقصر وقت في الاختبار الإلكتروني للوظائف التي أعُلن عنها مسبقًا بالمدارس.

"مدبولي" يتابع إجراءات إعادة هيكلة الوزارات والمصالح الحكومية

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماعا مع مسؤولي شركة ماكينزي.

ارتفاع عدد ضحايا "ميكروباص صفط اللبن" إلى 10 وفيات

قال مصدر أمنى، إن عدد المتوفين في حادث سقوط ميكروباص من أعلى محور صفط اللبن بمحافظة الجيزة، ارتفع إلى 10.

فيديو "بوسة وحضن ونار".. المشهد الأخير من فرح أحمد فهمي وهنا الزاهد

انتهى حفل زفاف الفنان الكوميدي أحمد فهمي والفنانة هنا الزاهد، منذ قليل، والذي حضره عدد كبير من الفنانين ونجوم الوسط الفني والإعلاميين.

فيديو بأغنية من "ريح المدام".. أكرم حسني يرقص مع أحمد فهمي بحفل زفافه

ظهر الفنان الفنان الكوميدي أكرم حسني في مقطع فيديو، خلال رقصه برفقة الفنان أحمد فهمي، منذ قليل، خلال حفل زفاف الأخير على الفنانة هنا الزاهد.

الليثي يشعل فرح أحمد فهمي وهنا الزاهد.. وحماقي: "مكنش ينفع ماجيش"

أحيا النجم محمد حماقي والمطرب الشعبي محمود الليثي حفل زفاف الفنان الكوميدي أحمد فهمي والفنانة هنا الزاهد، الذي أقيم، مساء الأربعاء، داخل أحد الفنادق الكبرى بالقاهرة، بحضور عدد كبير من نجوم الفن، وبعض من الإعلاميين.

سامي الشيشيني: شيكابالا أعظم من محمد صلاح

أكد سامي الشيشيني لاعب نادي الزمالك السابق، أن محمود عبدالرازق "شيكابالا" قائد الفريق الأول الحالي، من أفضل اللاعبين مهاريًا في تاريخ مصر.

فتحي مبروك متعجبا: لماذا لا يتم ترشيحي لقيادة منتخب مصر؟

أبدى فتحي مبروك رئيس قطاع الناشئين لكرة القدم بالنادي الأهلي، اندهاشه من عدم وضع اسمه ضمن المرشحين لقيادة المنتخب المصري خلال الفترة المقبلة.