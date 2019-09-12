أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس الأربعاء، أنّه أرجأ لأسبوعين، أي حتى 15 أكتوبر المقبل، بدء العمل بزيادة الرسوم الجمركية على واردات صينية بقيمة 250 مليار دولار سنوياً.

وأشار إلى أنّه اتّخذ القرار في بادرة "حسن نية" قبيل استئناف البلدين مفاوضاتهما في أوائل الشهر المقبل.

وقال ترامب، في تغريدة على موقع التدوينات القصيرة "تويتر": "بناءً على طلب نائب رئيس الوزراء الصيني ليو هي وبسبب الاحتفال بالذكرى السبعين لقيام جمهورية الصين الشعبية في الأول من أكتوبر اتّفقنا، كدليل على حسن النية، على تأجيل رفع الرسوم الجمركية من 25% إلى 30% على بضائع تعادل قيمتها 250 مليار دولار سنوياً من الأول إلى 15 أكتوبر".

وكانت الصين الساعية إلى الحدّ من تأثير الحرب التجارية على اقتصادها، أعلنت، امس الأربعاء، أنها قررت إلغاء الرسوم الجمركية الإضافية على 16 فئة من المنتجات المستوردة من الولايات المتحدة.

ويخوض البلدان حرباً تجارية متصاعدة منذ 2018، تبادلا خلالها رسوم جمركية مشددة على مئات مليارات الدولارات من المبادلات التجارية السنوية.

وقالت لجنة التعرفات الجمركية في الحكومة الصينية، أمس الأربعاء، إنّ الإعفاءات المعلنة ستدخل حيّز التنفيذ في 17 سبتمبر الجاري ولمدة عام وستشمل 16 فئة من المنتجات تتراوح من مبيدات الحشرات إلى الزيوت والشحوم، مروراً بمنتجات من ثمار البحر وأدوية.

فيما أوضحت الحكومة الصينية، أمس الأربعاء، أنه قد يتم إصدار قوائم أخرى من المنتجات المعفية من التعرفات "في الوقت المناسب" وبعد درس المسألة.

وكانت تلك أول مرة تنشر فيها الصين مثل هذه القائمة منذ أن فرضت العام الماضي رسوماً جمركية بنسبة 25% على مجموعة من المنتجات المستوردة من الولايات المتحدة، وستبقى الرسوم المشددة مفروضة على منتجات أساسية مثل الصويا ولحوم الخنزير.

جدير بالذكر، أنه رغم التوتر بين البلدين، تؤكد الصين والولايات المتحدة أن الحوار مستمر بينهما، وسيلتقي مفاوضون من الطرفين في مطلع أكتوبر المقبل في العاصمة الأمريكية واشنطن.