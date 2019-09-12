قال كريم يحيى أستاذ مساعد بقسم إدارة الأعمال بكلية التجارة جامعة القاهرة، إن انخفاض معدل التضحم عن العام الماضي؛ يؤكد تحسن الاقتصاد المصري تزامنًا مع خفض معدلات الفائدة من البنك المركزي، وارتفاع الاحتياط الأجنبي، مبينا أن هذا ناتج عن اهتمام القيادة السياسية بعمليات الصادرات وانخفاض الواردات بنسبة كبيرة في المواد الخام والسلع الزراعية.

وأضاف "يحيى"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "صباح الخير يا مصر" المعروض على شاشة القناة الأولى بالتليفزيون المصري، أن انخفاض معدلات التضخم وصل إلى 6.7%، نتيجة لانخفاض أسعار السلع الأساسية مثل الخضراوات والفاكهة واصفًا ذلك بـ"الإنجاز".

وأكد أن استمرار انخفاض التضخم سيكون نجاحا جديدا يضاف لسلسلة نجاحات الحكومة، في تحقيق الإصلاح الاقتصادي بشقيه المالي والنقدي.

وتابع أن استمرار الحكومة المصرية في خطة انخفاض الواردات أمر إيجابي يعكس سعي الحكومة إلى زيادة المكون المحلي وتعميق الصناعة، وإحلال السلع المحلية محل الواردات، مشيرا إلى أن الاحتياط النقدي وصل إلى 45 مليار دولار,.