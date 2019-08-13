فرج عامر: مصر تبدأ جني ثمار الإصلاح الاقتصادي بتراجع معدلات التضخم

أكد المهندس محمد فرج عامر، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن مصر بدأت تجنى ثمار برنامج الإصلاح الاقتصادى الذى يتبناه الرئيس عبد الفتاح السيسى، وأكبر دليل على ذلك استمرار تراجع معدلات التضخم، ووصول التضـخم السنوي إلى 7.8% لشهر يوليو 2019 مقابل 13% لنفس الشهـر من العام السابق.

وقال "عامر"، فى بيان له اليوم، إن تراجع معدلات التضخم مع استقرار الأسعار وزيادة فرص الاستثمار والتشغيل يعد من المؤشرات الحقيقية الدالة على نجاح سياسات الإصلاح الاقتصادى، ويضمن تحسن مستوى معيشة المواطنين، بخاصة لدى الطبقات الفقيرة، مؤكدا أن الإنجازات والمشروعات القومية العملاقة التى أقامها الرئيس عبد الفتاح السيسى فى أوقات قياسية كانت لها آثارها الإيجابية الكبيرة فى الحد من البطالة وتراجع معدلات التضخم واستقرار الأسعار خلال المرحلة الحالية.

وتوقع "عامر" أن تشهد مصر خلال الفترة المقبلة المزيد من الإنجازات، بخاصة في ما يتعلق بإقامة العديد من المشروعات الإنتاجية فى مختلف الصناعات، إضافة إلى الإصلاح الحقيقى والجاد الذى تقوم به الحكومة لعلاج الخلل والخسائر الكبيرة التى تعرضت لها العديد من الشركات التابعة للحكومة خاصة داخل قطاع الأعمال العام.