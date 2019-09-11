متحدث "الوزراء": انخفاض معدلات التضخم 6.7% إنجاز للحكومة

قال المستشار نادر سعد المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن انخفاض الواردات ومعدلات التضخم، يعد نتيجة مباشرة لتضافر جهود الحكومة وبرنامج الإصلاح الاقتصادي الذي جرى تنفيذه على مدار السنوات الثلاث الماضية.

سعد: "مصر تنتطلق" سيغطي إنجازات الحكومة خلال العام الماضي

وتابع "سعد" خلال مداخلة هاتفية له بنشرة أخبار TEN والمذاعة على فضائية TEN، أن الحكومة ستصدر تقريرها السنوي عن آدائها تحت عنوان (مصر تنتطلق)، حيث سيغطي إنجازاتها من يونيو 2018 وحتى يونيو 2019 على مدار عام كامل، وسيتضمن قدرا من المعلومات التي وردت في تقرير أرسلته الحكومة إلى البرلمان.

وأكمل: "التقرير الذي سيجري إصداره في الأيام المقبلة سيغطي فترة عام كامل، حيث عرض رئيس الوزراء مسودة التقرير على الوزراء، وخلال يومين سيقوم كل وزير بمراجعة الجزء الخاص به، وفي حال وجود أي تعديلات سيتم موافاه مجلس الوزراء بها تمهيدا لطباعته السبت المقبل".

ونوه بأن هناك انخفاض متتالي في معدلات التضخم وصل آخره في شهر أغسطس الجارٍ إلى 6.7%، وهذا يعد إنجازا، نتيجة لانخفاض سلة السلع الأساسية مثل الخضراوات والفاكهة.

ولفت إلى أن الحكومة قد أوفت بعهدها بتلافي حدوث أي زيادة في أسعار السلع الأساسية، عقب تحريك أسعار المحروقات، وهو ما تحقق بالفعل حيث انخفضت أسعار بعض السلع الأخرى.

وأكد أن انخفاض الواردات أمر إيجابي يعكس سعي الحكومة إلى زيادة المكون المحلي وتعميق الصناعة، من أجل إحلال السلع المحلية محل الواردات، متابعا بأن ما جرى توفيره بالمقارنة بشهر يونيو قد اقترب إلى مليار دولار وهو رقم كبير، على حد وصفه.

وأشار إلى أن استمرار هذا المعدل، سيكون نجاحا جديدا يضاف لسلسلة نجاحات الحكومة، في تحقيق الإصلاح الاقتصادي بشقيه المالي والنقدي.