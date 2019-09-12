شهدت وزارة الإنتاج الحربي، ووزارة البيئة، مراسم توقيع عقد بين "مركز التميز العلمي والتكنولوجي" التابع لوزارة الإنتاج الحربي، و"مؤسسة الطاقة الحيوية للتنمية الريفية المستدامة" التابعة لوزارة البيئة، لإعداد دراسة جدوى تفصيلية لتصميم وإنشاء محطات غاز حيوي كبيرة الحجم، وذلك في مقر ديوان عام وزارة الإنتاج الحربي.

يأتي توقيع العقد ضمن أوجه مساهمة وزارة الإنتاج الحربي في التعاون والتكامل بين الوزارات والهيئات في تنفيذ المشروعات القومية ومشروعات التنمية في المجالات المختلفة لخدمة المواطن المصري، ضمن التعاون المشترك مع وزارة البيئة في العديد من المجالات، أهمها التعاون القائم في تطوير وتحديث منظومة تدوير المخلفات، ويأتي توقيع هذا العقد امتدادا لهذا التعاون المثمر مع وزارة البيئة، والذي بموجبه يعد "مركز التميز العلمي والتكنولوجي" تقريرا مفصلا للجدوى الاقتصادية والفنية لإنشاء محطات إنتاج الغاز الحيوي، لما لهذا الغاز من أهمية تتمثل في إمكانية استخدامه للحصول على طاقة ثمينة (كهرباء - حرارة)، وبأسعار منخفضة نسبيا، والتي يمكن استخدامها في أعمال الطهي والإنارة واستخدامات أخرى وبما ينعكس على حياة المواطن.

من جانبها، أوضحت وزارة البيئة أنّ الاتفاق يهدف إلى إطلاق مشروع استرشادي من خلال تنفيذ دراسة تفصيلية للجدوى الاقتصادية والفنية لإنشاء محطة وقود حيوي كبيرة الحجم بسعة تقريبية 500 م3/يوم من مخلفات مزارع الأبقار (لحوم – ألبان)، أو الحمأة من محطات الصرف الصحي، ومتابعة وتنفيذ وتشغيل مصنع كنموذج استرشادي، ومن المقرر أن تستغرق الدراسة 6 أشهر والتي يتم تنفيذها على 3 مراحل، و12 شهرا مدة تنفيذ المشروع.