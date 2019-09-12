تستعرض الوطن سعر الريال السعودي اليوم الخميس الموافق 12 سبتمبر، في عدد من البنوك الحكومية والخاصة، وجاءت كالتالي:

سعر الريال السعودي في بنك عودة

سجل سعر الريال السعودي في بنك عودة نحو 4.36 جنيه للشراء، و4.39 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك قناة السويس

سجل سعر الريال السعودي في بنك قناة السويس نحو 4.35 جنيه للشراء، و4.39 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك المشرق

سجل سعر الريال السعودي في بنك المشرق نحو 4.35 جنيه للشراء، و4.39 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي الكويتي

سجل سعر الريال السعودي في البنك الأهلي الكويتي نحو 4.34 جنيه للشراء، و4.39 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك التنمية الصناعية

سجل سعر الريال السعودي في بنك التنمية الصناعية نحو 4.33 جنيه للشراء، و4.39 جنيه للبيع.