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"وجبة بسيطة" تطلبها ملكة بريطانيا في الرحلات الجوية  

"وجبة بسيطة" تطلبها ملكة بريطانيا في الرحلات الجوية  

"الإسكان" تنظم ورشة عمل بشأن قانون التصالح في بعض مخالفات البناء بقنا

"الإسكان" تنظم ورشة عمل بشأن قانون التصالح في بعض مخالفات البناء بقنا

فتح 67 قاعة رياض أطفال جديدة بالمدارس التجريبية والمتميزة بأسيوط

فتح 67 قاعة رياض أطفال جديدة بالمدارس التجريبية والمتميزة بأسيوط

"الري": سيناريوهات مختلفة للتعامل مع إيراد النهر وإدارة المياه

"الري": سيناريوهات مختلفة للتعامل مع إيراد النهر وإدارة المياه

مصرع عامل سقط من أعلى "نخلة" أثناء تقليمها بسوهاج

مصرع عامل سقط من أعلى "نخلة" أثناء تقليمها بسوهاج

الأرصاد: فصل الخريف هو الأجمل في مصر.. وتحذير من الشبورة المائية

الأرصاد: فصل الخريف هو الأجمل في مصر.. وتحذير من الشبورة المائية

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"الوطن" تكشف التقصير فى الإشراف على "المبردات"..كولديرات المياه فى الشوارع ممنوع الاقتراب

"الوطن" تكشف التقصير فى الإشراف على "المبردات"..كولديرات المياه فى الشوارع ممنوع الاقتراب

طفلة مصابة بشلل رباعى وترسم وتلون بـ"فمها": "بسملة" ماتعرفش مستحيل

طفلة مصابة بشلل رباعى وترسم وتلون بـ"فمها": "بسملة" ماتعرفش مستحيل

"لوجى" أفضل عارضة أزياء: "بختار هدوم بابا وماما"

"لوجى" أفضل عارضة أزياء: "بختار هدوم بابا وماما"

فيديو| بأغنية من "ريح المدام".. أكرم حسني يرقص مع أحمد فهمي بحفل زفافه

فيديو| بأغنية من "ريح المدام".. أكرم حسني يرقص مع أحمد فهمي بحفل زفافه

مقهى انتظار المشيعين أمام مسجد السيدة نفيسة: وحدوووه

مقهى انتظار المشيعين أمام مسجد السيدة نفيسة: وحدوووه

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"دعم غريب وهجوم متعب".. رمضان صبحي يشعل الجدل بـ"تليفون على الدكة"

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