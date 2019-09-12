ضبطت وزارة الداخلية، خلال حملة شنتها على المنطقة الحدودية بمدينة العاشر من رمضان "منطقة السحر والجمال" 3 عناصر إجرامية، سبق اتهام أحدهم في قضية "مخدرات"، بتهمة الاتجار في المخدرات، مُُتخذين من مدينة العاشر من رمضان بالشرقية مكاناً لمزاولة نشاطه الإجرامي، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة.

جاء ذلك حال استقلالهم سيارة "ملاكي" وبحوزتهم كمية من نبات البانجو المخدر وزنت 5 كيلوجرامات، وبندقية خرطوش، و4 طلقات لذات العيار، و3 هواتف محمولة.

وبمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والسلاح الناري لاستخدامه في نشاطهم الإجرامي.

يأتي ذلك في إطار مواصلة جهود أجهزة وزارة الداخلية، في استهداف العناصر الإجرامية الخطرة التي تتخذ من منطقة "السحر والجمال" مكاناً لترويج المواد المخدرة.