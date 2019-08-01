قال المخرج عادل حسان مدير فرقة مسرح الشباب التابعة للبيت الفني للمسرح، إن العرض المسرحي "بيت الأشباح" من إنتاج فرقة مسرح الشباب، مستمر 15 يوما على خشبة المسرح العائم الصغير بالمنيل، ابتداءً من الأحد 4 أغسطس الجاري، يومياً، في السابعة مساءً ماعدا الثلاثاء.

ويستمر العرض للموسم الثالث على التوالي نظرًا للإقبال الجماهيري الكبير الذي يشهده منذ افتتاحه يونيو الماضي.

وعرض "بيت الأشباح" من تأليف وإخراج محمود جمال حديني، في أول تجربة إخراج له بمسرح الدولة، وبطولة 30 شابا من خريجي الدفعة الأولى لورشة مسرح الشباب "ابدأ حلمك"، ديكور هبة الكومى، ملابس أميرة صابر، إضاءة أبو بكر الشريف، وموسيقى رفيق يوسف.

يذكر أن المسرح مزود بأماكن مخصصة لذوي الاحتياجات الخاصة وشاشات لنقل الترجمة الفورية بلغة الإشارة، تم تنفيذها بدعم ورعاية مؤسسة "اسمعونا".