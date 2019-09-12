أكد الدكتورعبد الرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، على ضرورة الاستعداد التام للدراسة وتوفير جميع ‏المقومات التعليمية وحل جميع المشاكل وتذليل كافة العقبات قبل ‏بداية العام الدراسي الجديد، مهنئا مجلس العمداء وأعضاء هيئة التدريس والعاملين لحصول الجامعة على الترتيب 601 في تصنيف التايمز البريطاني للجامعات العالمية.

واستعرض العمداء استعدادات كل كلية للعام الدراسي الجديد، كما جرى مناقشة سبل تطوير العملية التعليمية داخل جميع كليات الجامعة للوصول إلى جودة حقيقة بمستوى التعليم الجامعي، وتطوير البنية الفكرية والثقافية للطالب، مؤكدا أنه جرى اعتماد خطة الانتدابات وضرورة الاهتمام بتطوير الدراسات العليا.

وأشار دسوقي إلى الاستعداد للمشاركة في مسابقة أفضل جامعة في الأنشطة الطلابية ومسابقة أفضل جامعة في التحول الرقمي.

و أكد رئيس الجامعة على استعداد الكليات لتنظيم حفلات تعارف استقبال الطلاب الجدد بالتنسيق مع القائم بأعمال أمين عام الجامعة، مشددا على هذه حفلات لتعريف الطلاب بالحياة الجامعية، لتوفير التواصل المستمر مع الطلاب وخصوصا الجدد.

كما دسوقي اطمأن على سير أعمال الصيانة في المدن الجامعية، وتسكين الطلاب الجدد والقدامى في أول أكتوبر إضافة إلى الطلاب الوافدين.

وشدد رئيس الجامعة على إعلان الجداول الدراسية، قبل بدء الدراسة بوقت كاف وانتظامها من اليوم الأول، مع جدية المحاضرات ووضوح الخطط الدراسية، وعرض الجداول على الشاشات.