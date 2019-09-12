قال الدكتور زاهي حواس عالم الآثار المصرية وزير الآثار الأسبق، إنّه أحب الآثار إلى درجة العشق، وتخرج في جامعة الإسكندرية قسم روماني وعمر 19 عاما ونصف العام.

وأضاف حواس خلال لقائه بالإعلامي أحمد مجدي في برنامج "صباح البلد" المذاع على قناة "صدى البلد"، أنّه درس التاريخ والآثار اليونانية والرومانية في مصر، الآثار الفرعونية، الهيروغليفية، والتاريخ الفرعوني، لكنه لم يدرس الآثار الفرعونية بتوسع، بل درس الآثار اليونانية الرومانية في مصر بشكل أكثر توسعًا منها، واتجه للآثار المصرية أكثر من الآثار اليونانية الرومانية، وحصل على دبلوم دراسات عليا في الآثار المصرية من جامعة القاهرة.

وتابع حواس: "ربنا رزقني بواحد شرير في الآثار، لن تجد في العالم شر زي الراجل ده، وبدأ هو ومراته يهاجموني بشكل بشع في كل مكان، ومن ضمن كلامهم ده مش واخد الآثار المصرية، فقمت واخد الآثار المصرية واللي عملوه معايا حقد لا تتخيله".

وواصل حواس: "عندما توليت منصب أمين عام الآثار كرّمت الشخص الشرير ده، وعملت كتاب تكريم له، وفي الحفلة قلت على فكرة أنا بكرمهم لأن لولا فلان ده أنا مكنتش بقيت زاهي حواس، ولما طلع يتكلم في التكريم قال لو أنا مكان زاهي حواس مش هكرمه".

وأوضح عالم الآثار المصرية، أنّ أهم نصيحة قالها له والده منذ صغره "اوعي تحط صباعك تحت ضرس حد، ولو عملت حاجة غلط اللي طابق هيقطعهولك فمتعملش حاجة غلط أبدا، والنصيحة التانية هي عدم الدخول في معركة مع أي شخص لأني مش فاضي غير للشغل بس"، مشددا على أنّ نصيحة والده كانت أهم نصيحة في حياته، وكل ما أحصل عليه من نقود نتيجة تعبي.

واختتم حواس حديثه موجّها نصيحة للشباب، أنّ الفشل في الدراسة لا يعني الفشل للنهاية، وقد تكون أقوى في الحياة العملية، وأضاف: "لا تدخلوا في معارك مع أي شخص، فالمعارك تتسبب في كثير من المشكلات".