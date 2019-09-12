في إطار التعاون المستمر والبناء بين وحدة شهادة النيل الدولية التابعة لصندوق تطوير التعليم بمجلس الوزراء ومؤسسة مصر للإدارة التعليمية لتطبيق نظام النيل التعليمي، تعقد وحدة شهادة النيل الدولية دورة تدريبية لجميع معلمي مدارس النيل المصرية القدامى والملتحقين حديثًا بكافة فروعها (القاهرة الجديدة بالأندلس والياسمين – الشروق – الشيخ زايد – السادات بالمنوفية – دمياط الجديدة – أسيوط الجديدة – أسوان الجديدة – طيبة الجديدة بالأقصر)، وذلك لجميع المراحل التعليمية ومديري المدارس، خلال الفترة من 12 إلي21 سبتمبر 2019، بمقر فروع مدارس النيل بالقاهرة والمحافظات.

وتحرص إدارة مدارس النيل المصرية على رفع كفاءة التنمية المهنية وتنمية قدرات المعلمين وتوسيع مداركهم ليكونوا قادرين علي استخدام أحدث طرق التدريس والاستراتيجيات و التكنولوجيا، وتطبيقها على مناهج النيل لتتم العملية التعليمية بأعلى جودة وكفاءة ممكنة، بما يتوافق مع رؤية وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، كما يتم انتقاء العناصر المتميزة من المعلمين وفق معايير الأخلاق المهنية ومن ذوى المهارات والمعرفة وذوى القدرة على تنمية مهاراتهم المهنية ويتم أيضًا تأهيلهم بشهادة مهنية دولية في تدريس المناهج المطورة.

هذا وقد تم تأسيس "مؤسسة مصر للإدارة التعليمية" برأس مال 2 مليار جنيه، وهو رأس مال حكومي بنسبة 100%، ويساهم فيها كلاً من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة التابعة لوزارة الإسكان والمرافق، وصندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية التابع لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، وصندوق تحيا مصر.

وجدير بالذكر أن "وحدة شهادة النيل الدولية" قد قامت العام الماضي بتدريب جميع المعلمين بمدارس النيل المصرية التابع إدارتها لمؤسسة مصر للإدارة التعليمية.