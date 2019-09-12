نتائج مدارس النيل الدولية والمتفوقين للعلوم والتكنولوجيا

جرى فتح موقع التنسيق الإلكتروني على شبكة الإنترنت، للطلاب الناجحين من مدارس النيل الدولية والمتفوقين للعلوم والتكنولوجيا، لتسجيل رغباتهم للقبول في الكليات والمعاهد لعام 2019.

بلغ عدد الطلاب المرشحين من مدارس النيل الدولية، 70 طالبا وطالبة، كما بلغ عدد الطلاب المرشحين من مدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا 371 طالبا وطالبة.

التزم المكتب عند ترشيح هؤلاء الطلاب بالنسب المقررة لتلك الشهادات، وشروط وقواعد القبول الصادرة من المجلس الأعلى للجامعات.

مرحلة تقليل الاغتراب

وسيجري فتح موقع التنسيق الإلكتروني لمرحلة تقليل الاغتراب (المناظر وغير المناظر)، في حدود النسبة المقررة وفقاً للشروط والقواعد المنظمة الصادرة من المجلس الأعلى للجامعات في هذا الشأن، في الفترة من يوم الجمعة الموافق 13/9/2019 حتى يوم السبت الموافق 14/9/2019.