قال الدكتور محمد الزبيدي، المحلل السياسي الليبي، إن الجيش الليبي يتقدم في عمليات الكظم، ويجر الجماعات والميليشيات الإرهابية إلي خارج التجمعات السكنية، لافتًا إلي أن المنطقة الواقع بين غريان ومنطقة العزيزية والزهراء وكوبري الزهراء والمناطق المحيطة بطرابلس تشهد هي الأخري تقدمًا كبيرًا من القوات المسلحة الليبية، حيث يضيق الخناق على الميليشيات هناك.

وأضاف "الزبيدي"، خلال مداخلة هاتفية على قناة "Dmc"، أن بطئ تقدم القوات المسلحة الليبية يرجع إلى سببين، أولهما، الحفاظ على أرواح المدنيين التى تتخذهم الميليشيات دروعًا بشرية، لافتًا إلى أن السبب الثاني، أن الجيش الليبي لا يريد وقوع أي خسائر من الصفوف نظرا لأن الميليشيات تستخدم بعض المباني التي تتحصن بها ولذلك يتقدم الجيش بخطى مدروسة.

وأشار المحلل السياسي الليبي، إلي أن الجماعات الإرهابية أصيبت بحالة تفكك كبيرة للغاية حيث كثرت الإنقسامات فيها، مؤكدا على أن الأوضاع الميدانية مطمئنة للغاية كما أن الأمور تسير بشكل جيد، وجري قتل عدد كبير من القيادات الإرهابية وانسحاب كثير من الجماعات من أرض المعركة، وكان أخرها أمس ميليشيات الزاوية.