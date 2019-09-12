9 فئات معفاة من الرسوم الدراسية.. تعرف عليها

أعلنت وزارة التربية والتعليم، إعفاء 9 فئات من سداد الاشتراكات، ومقابل الخدمات الإضافية والأنشطة الطلابية المقررة بالمدارس بمختلف المرحل التعليمية، وتشمل الفئات الآتية:

- أبناء شهداء ثورة 25 يناير.

- أبناء شهداء القوات المسلحة والشرطة والقضاء.

- أبناء شهداء ضحايا الإرهاب.

- أبناء الأسر المستفيدة من معاش الضمان الاجتماعي، والمساعدات، والمعاشات المقدمة من وزارة التضامن الاجتماعي من طلاب المدارس الحكومية بجميع أنواعها، وذلك بعد إجراء بحث اجتماعي.

- الطلاب يتامى الأب.

- أبناء المرأة المعيلة وأبناء المكفوفين وذوي الاحتياجات الخاصة، وأبناء الذكور المفرج عنهم من السجون – خلال عام ميلادي - غير القادرين، وذلك بعد إجراء بحث اجتماعي.

- أبناء مصابي العمليات الحربية بعجز كلي أو جزئي، والمفقودين في الحرب.

- طلاب مدارس حلايب وشلاتين وأبو رمادة بمحافظة البحر الأحمر، ومدارس شمال سيناء.

- طلاب مدارس التربية الخاصة، ومدارس التعليم المجتمعي، والمدارس الصديقة للفتيات، والمدارس الصديقة للأطفال في ظروف صعبة، والمتحررين من الأمية الملتحقين بالمدارس.