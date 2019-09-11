عممت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، نشرة دورية على المديريات التعليمية، حددت فيها قيمة الزيادة في المصروفات بالمدارس الحكومية للعام الدراسي الجديد 2019 – 2020.

وجاءت قيمة المصروفات كالتالي:

مرحلة رياض الأطفال: 145 جنيهًا

المرحلة الابتدائية: 160 جنيهًا.

المرحلة الإعدادية: 150 جنيهًا.

مرحلة الثانوية العامة 195 جنيهًا.

التعليم الفني بجميع أنواعه: 170 جنيهًا.

وبدأت الدراسة لطلاب رياض الأطفال والصفين الأول والثاني الابتدائي، اليوم، في المدارس الحكومية والخاصة، وستبدأ الدراسة لباقي المراحل التعليمية في 21 سبتمبر الجاري.