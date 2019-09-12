يقدم بنك مصر عدد من القروض لعملائها تختلف ما بين قرض شخصي، وقرض السيارة، وقرض التمويل العقاري، وقرض السلع المعمرة، وقرض التعليم، ويمكن حساب القسط الشهري ومعدل الفائدة الخاصة بالقرض، عبر الموقع الرسمي للبنك من خلال إتباع الخطوات التالية:

1) الدخول على الموقع الرسمي لبنك مصر من هنــــــــــا.

2) الضغط على خانة "احسب قرضك".

3) اختيار نوع القرض سواء كان شخصي، سيارة، تعليم، تمويل عقاري، السلع المعمرة.

4) اختيار برنامج القرض وفقا لنوع القرض.

5) تحديد قيمة القرض، ومدة القرض بالشهور.

6) الضغط على احسب ويظهر قيمة القسط الشهري ومعدل الفائدة.