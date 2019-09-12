أعلن الدكتور عبدالعاطي المناعي رئيس المؤسسة المصرية للسياحة العلاجية والاستشفاء البيئي، عن إطلاق النسخة الأولى من "مهرجان القاهرة للسياحة الصحية " فبراير 2020 ولمدة شهر وذلك لعرض صورة إيجابية حقيقية عن مصر وإمكانياتها في مجالات السياحة المختلفة خاصة السياحة العلاجية والاستشفاء البيئي.

وأكد "المناعي" في تصريحات صحفية اليوم، أن المهرجان يعتبر فرصة تسويقية جيدة لمقدمي خدمات السياحة الصحية لكي يتم من خلاله عرض خدمات هذه الصناعة، لافتًا إلى أنه سوف يتم خلال المهرجان تقديم دعوة للخبراء المتخصصين العالميين في صناعة السياحة العلاجية والأستشفاء البيئي والاقتصاد والتسويق للمشاركة في مؤتمر "تطبيقات السياحة الصحية المصرية " المزمع انعقاده خلال الفترة من 20 إلى 22 فبراير المقبل علي هامش فاعليات المهرجان .