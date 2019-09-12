حواس عن رسم فتاة أجنبية تاتو يحمل صورته: جنون الفراعنة

كشف الدكتور زاهي حواس عالم الآثار المصرية ووزير الآثار الأسبق، موقفا طريفا تعرض له.

وأضاف "حواس"، خلال لقائه مع الإعلامي أحمد مجدي، في برنامج "صباح البلد"، المذاع على قناة "صدى البلد"، عن تفاصيل واقعة "فتاة التاتو" التي استوقفته أثناء خروجه من محاضرة له في سان دييجو في الولايات المتحدة الأمريكية، لالتقاط صورة معه وقامت بإظهار تاتو لرسمة توت عنخ آمون على جزء من جسدها.

وأوضح "حواس" أنه تعرض لواقعة مماثلة، عندما أبلغه مساعده الخاص به بتواصله مع سيدة أمريكية قامت بإرسال صورة لوشم "تاتو" على جزء من جسدها، عبارة عن صورة لحواس مرتديا قبعته الشهيرة، مسميا هذا النوع من الممارسات بـ "جنون الفراعنة".